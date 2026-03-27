Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0209 --Fahrzeuge durch Feuer beschädigt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Arend-Klauke-Straße und Fährgrund Zeit: 27.03.2026, 00:01 Uhr und 02:47 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brannte in Bremen-Vegesack ein Fahrzeug vollständig aus. Bei einem weiteren Fahrzeug konnte der Brandausbruch verhindert werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen Mitternacht meldete sich der Halter eines Fahrzeugs bei der Feuerwehr, nachdem er Knallgeräusche in der Arend-Klauke-Straße hörte und feststellte, dass sein Fahrzeug brannte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Gegen 02:47 Uhr sah ein Zeuge in der Straße Fährgrund, unweit des ersten Brandortes, zwei unbekannte Personen, wie sie sich an den Reifen eines abgeparkten Fahrzeugs zu schaffen machten. Als der Zeuge die beiden ansprach, flüchteten sie. Kurz darauf stellte er eine Rauchentwicklung im Bereich der vorderen Reifen fest und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten einen Brandausbruch mithilfe eines Feuerlöschers verhindern.

Die Polizei Bremen ermittelt wegen der versuchten Brandstiftung.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird geprüft. Zeugen, die in der Arend-Klauke-Straße, im Fährgrund oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

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