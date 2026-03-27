PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0209 --Fahrzeuge durch Feuer beschädigt--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Arend-Klauke-Straße und Fährgrund Zeit: 27.03.2026, 00:01 Uhr und 02:47 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brannte in Bremen-Vegesack ein Fahrzeug vollständig aus. Bei einem weiteren Fahrzeug konnte der Brandausbruch verhindert werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen Mitternacht meldete sich der Halter eines Fahrzeugs bei der Feuerwehr, nachdem er Knallgeräusche in der Arend-Klauke-Straße hörte und feststellte, dass sein Fahrzeug brannte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Gegen 02:47 Uhr sah ein Zeuge in der Straße Fährgrund, unweit des ersten Brandortes, zwei unbekannte Personen, wie sie sich an den Reifen eines abgeparkten Fahrzeugs zu schaffen machten. Als der Zeuge die beiden ansprach, flüchteten sie. Kurz darauf stellte er eine Rauchentwicklung im Bereich der vorderen Reifen fest und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten einen Brandausbruch mithilfe eines Feuerlöschers verhindern.

Die Polizei Bremen ermittelt wegen der versuchten Brandstiftung.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird geprüft. Zeugen, die in der Arend-Klauke-Straße, im Fährgrund oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 15:09

    POL-HB: Nr.: 0208 --Frau nach Goldkettenraub gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Knochenhauerstraße Zeit: 23.03.2026, 18:50 Uhr Am Montagabend beobachtete ein Zeuge wie einer Frau in der Altstadt zwei Goldketten geraubt wurden. Die Polizei Bremen sucht sowohl nach weiteren Zeugen als auch nach der Frau. Gegen 18:50 Uhr saß die etwa 40- bis 50-Jährige auf einer Bank in der Knochenhauerstraße vor einem Bekleidungsgeschäft, als ein Mann ihr an den ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 09:41

    POL-HB: Nr.: 0207 --Hoher Sachschaden durch brennende Müllcontainer--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Herdentorswallstraße/ Am Wall Zeit: 25.03.2026, 01:45 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten mehrere große Müllcontainer in der Innenstadt. Dadurch wurden Teile von Hausfassaden stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 01:45 Uhr meldeten Anrufer den Brand in der Herdentorswallstraße. Die ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 14:55

    POL-HB: Nr.: 0206 --Farbschmierereien in Burglesum--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Burglesum Zeit: 21.03.26 - 23.03.2026 In Burglesum besprühten am Wochenende bislang unbekannte Täter diverse Häuser, Bushaltestellen, Stromkästen und Garagenhöfe mit Farbe. Die Schriftzüge dieser Graffitis enthielten unter anderem die Zahlenkombinationen "161" und "1312", sowie Schriftzüge wie "ACAB", "FCK NZS" und "Nazis auf Maul". Festgestellt wurden diese durch den örtlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren