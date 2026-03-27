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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0212 --Ermittlungserfolg: Tatverdächtiger nach Messerattacke festgenommen--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor Zeit: 26.03.2026

In der Nacht vom 19. auf den 20. März wurden im Steintorviertel zwei Männer bei einer Auseinandersetzung durch Stichverletzungen verletzt (siehe Pressemitteilung 0193). Am Donnerstagabend nahmen Spezialkräfte der Polizei Bremen nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei im Steintor einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Ein 23 Jahre alter Mann war vor anderthalb Wochen aus bislang ungeklärten Gründen mit dem bis dahin Unbekannten in der Straße Vor dem Steintor / Ecke Helenenstraße in einen Streit geraten. Im weiteren Verlauf zog der Täter eine Stichwaffe, vermutlich ein Messer, und stach auf den 23-Jährigen ein. Ein 20-jähriger Begleiter wollte eingreifen und wurde durch mehrere Stiche verletzt. Anschließend flüchtete der Täter. Der 20-Jährige wurde schwer und der 23-Jährige wurde leicht verletzt.

Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission führten jetzt zu einem Erfolg: Am Donnerstagabend nahmen Spezialkräfte der Polizei Bremen den 30 Jahre alte Tatverdächtigen im Viertel fest. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden Beweismittel sowie Betäubungsmittel, vermutlich Kokain, sichergestellt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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