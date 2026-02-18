Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brandbombe entschärft - Anwohner*innen können zurückkehren

Ludwigshafen (ots)

Die in Edigheim gefundene Brandbombe ist am heutigen Nachmittag, 18. Februar 2026, vom Kampfmittelräumdienst des Landes Rheinland-Pfalz erfolgreich entschärft worden. Im Anschluss an die Entschärfung wurde das um den Fundort der Bombe eingerichtete Sperrgebiet wieder freigegeben, so dass die Anwohner*innen in die zuvor evakuierten Gebäude zurückkehren können. Auch die Sperrung der Bahnlinie in diesem Bereich wurde aufgehoben.

"Ich danke im Namen der gesamten Stadt Ludwigshafen allen Einsatzkräften, die am reibungslosen Ablauf der Bombenentschärfung mitgewirkt und zur Sicherheit der Bevölkerung beigetragen haben", fasste Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner den Einsatz zusammen. "Wir danken auch den Bürger*innen für die aufgebrachte Geduld und das Verständnis für die Maßnahmen." Die Einsatzkräfte der Stadt Ludwigshafen - Feuerwehr und Hilfsorganisationen - wurden durch das Technische Hilfswerk Ludwigshafen unterstützt.

Am Mittwochvormittag war in Edigheim eine britische Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 250 Pfund schwere Blindgänger war bei Sondierungsarbeiten im Neubaugebiet "Im Zinkig" auf einem Feldabschnitt entdeckt worden. Die Bevölkerung wurde über die Warnapps KATWARN und NINA über die Lage informiert.

Für die Entschärfung wurde um den Fundort der Brandbombe ein 300-Meter-Sperrradius eingerichtet und Wohngebäude im südlichen Bereich Edigheims evakuiert. Davon waren rund 200 Bewohner*innen betroffen. Für Menschen, die ihre Wohnungen für diese Zeit verlassen mussten, stand in der Handballhalle der TV Edigheim ein Aufenthaltsraum mit entsprechender Versorgung zur Verfügung. Sieben Personen, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht selbständig ihre Wohnungen verlassen konnten, wurden abgeholt und aus dem Sperrgebiet gebracht.

