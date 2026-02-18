PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brandbombe entschärft - Anwohner*innen können zurückkehren

FW Ludwigshafen: Brandbombe entschärft - Anwohner*innen können zurückkehren
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Ludwigshafen (ots)

Die in Edigheim gefundene Brandbombe ist am heutigen Nachmittag, 18. Februar 2026, vom Kampfmittelräumdienst des Landes Rheinland-Pfalz erfolgreich entschärft worden. Im Anschluss an die Entschärfung wurde das um den Fundort der Bombe eingerichtete Sperrgebiet wieder freigegeben, so dass die Anwohner*innen in die zuvor evakuierten Gebäude zurückkehren können. Auch die Sperrung der Bahnlinie in diesem Bereich wurde aufgehoben.

"Ich danke im Namen der gesamten Stadt Ludwigshafen allen Einsatzkräften, die am reibungslosen Ablauf der Bombenentschärfung mitgewirkt und zur Sicherheit der Bevölkerung beigetragen haben", fasste Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner den Einsatz zusammen. "Wir danken auch den Bürger*innen für die aufgebrachte Geduld und das Verständnis für die Maßnahmen." Die Einsatzkräfte der Stadt Ludwigshafen - Feuerwehr und Hilfsorganisationen - wurden durch das Technische Hilfswerk Ludwigshafen unterstützt.

Am Mittwochvormittag war in Edigheim eine britische Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 250 Pfund schwere Blindgänger war bei Sondierungsarbeiten im Neubaugebiet "Im Zinkig" auf einem Feldabschnitt entdeckt worden. Die Bevölkerung wurde über die Warnapps KATWARN und NINA über die Lage informiert.

Für die Entschärfung wurde um den Fundort der Brandbombe ein 300-Meter-Sperrradius eingerichtet und Wohngebäude im südlichen Bereich Edigheims evakuiert. Davon waren rund 200 Bewohner*innen betroffen. Für Menschen, die ihre Wohnungen für diese Zeit verlassen mussten, stand in der Handballhalle der TV Edigheim ein Aufenthaltsraum mit entsprechender Versorgung zur Verfügung. Sieben Personen, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht selbständig ihre Wohnungen verlassen konnten, wurden abgeholt und aus dem Sperrgebiet gebracht.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 16:57

    FW Ludwigshafen: Entschärfung der Brandbombe hat begonnen

    Ludwigshafen (ots) - Die Entschärfung der am heutigen Mittwochvormittag, 18. Februar 2026, Uhr in Edigheim entdeckten Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat begonnen. Für die Entschärfung wurde um den Fundort der Brandbombe ein 300-Meter-Sperrradius eingerichtet und Wohngebäude im südlichen Bereich Edigheims evakuiert. Die Stadtverwaltung informiert gesondert darüber, wann die Entschärfung beendet und die ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 22:32

    FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen-Mundenheim

    Ludwigshafen (ots) - (JH) Am 02.02.2026 um 21:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung in die Kropsburgstraße nach Ludwigshafen-Mundenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine stark verrauchte Wohnung im Erdgeschoss vor. Mit Hilfe eines Passanten konnten die Bewohner die Brandwohnung vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Bei der intensiven Personensuche der ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 19:43

    FW Ludwigshafen: Küchenbrand in Ludwigshafen im Stadtteil Süd

    Ludwigshafen (ots) - (MM)Am 30.01.2026 um 17:04 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Valentin-Bauer-Straße in den Stadtteil Süd alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen Küchenbrand im 1.OG eines Mehrfamilienhauses vor. Die Bewohner konnten die Brandwohnung vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Die Einsatzkräfte gingen mit zwei Trupps ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren