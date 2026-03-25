Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0208 --Frau nach Goldkettenraub gesucht--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Knochenhauerstraße Zeit: 23.03.2026, 18:50 Uhr

Am Montagabend beobachtete ein Zeuge wie einer Frau in der Altstadt zwei Goldketten geraubt wurden. Die Polizei Bremen sucht sowohl nach weiteren Zeugen als auch nach der Frau.

Gegen 18:50 Uhr saß die etwa 40- bis 50-Jährige auf einer Bank in der Knochenhauerstraße vor einem Bekleidungsgeschäft, als ein Mann ihr an den Hals griff und zwei Goldketten entriss. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung Wallanlagen. Der Zeuge rannte dem Unbekannten noch hinterher, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Als er zu der Frau zurück ging, saß diese zunächst noch auf der Bank, ging dann aber weg.

Die Frau war etwa 160 Zentimeter groß, zwischen 40 und 50 Jahren, hatte dunkle Haut und dunkle Haare. Die Polizei Bremen bittet sie, sich beim Kriminaldauerdienst oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zudem bittet die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich ebenfalls beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

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