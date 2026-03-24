Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0206 --Farbschmierereien in Burglesum--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen Burglesum Zeit: 21.03.26 - 23.03.2026

In Burglesum besprühten am Wochenende bislang unbekannte Täter diverse Häuser, Bushaltestellen, Stromkästen und Garagenhöfe mit Farbe.

Die Schriftzüge dieser Graffitis enthielten unter anderem die Zahlenkombinationen "161" und "1312", sowie Schriftzüge wie "ACAB", "FCK NZS" und "Nazis auf Maul".

Festgestellt wurden diese durch den örtlich zuständigen Sicherheitsdienst. Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurden in der Helsingborger Straße, der Göteborger Straße, der Trelleborger Straße sowie der Unterführung der A27 bei der Upsalastraße, vermutlich im Zusammenhang stehende, Sachbeschädigungen festgestellt.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Wochenende verdächtige Beobachtungen machen können? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

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