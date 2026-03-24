Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0204 --Einbrecher nach Flucht durch die Stadt gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Bürgerpark, Am Stern Zeit: 23.03.2026, 04:15 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Monat versuchten zwei 17 und 18 Jahre alte Einbrecher in Schwachhausen mit einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen zu flüchten. Einsatzkräfte stellten sie, nachdem sie mit zum Teil deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Stadtteil unterwegs waren.

Gegen 04:15 Uhr wurde über den Notruf ein Einbruch in einem Kiosk in der Graf-Moltke-Straße gemeldet. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten in Tatortnähe einen VW Polo beobachten und wollten diesen einer Kontrolle unterziehen. Daraufhin trat der Fahrer aufs Gas und flüchtete in Richtung Schwachhauser Heerstraße. Zwischendurch war er mit geschätzt über 100 km/h unterwegs, überfuhr rote Ampeln und schließlich die Verkehrsinsel am Stern. Daraufhin platzte ein Reifen und der Fahrer sprang aus dem Auto und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten stellten ihn nach einem kurzen Sprint und nahmen den 17-Jährigen fest. Den 18 Jahre alten Beifahrer stellten sie im Auto. Darin fanden sie außerdem Stehlgut aus dem Kiosk und Einbruchswerkzeug.

Die Kennzeichen an dem Polo waren als gestohlen gemeldet und der 17-Jährige war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Beide wurden mit auf die Wache genommen und sie erwarten jetzt diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Einbruchs, diverser schwerer Verkehrsverstöße und Urkundenfälschung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell