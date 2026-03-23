Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0202 --Videoleitstelle überführt Gewalttäter--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte OT Bahnhofsvorstadt, Auf der Brake Zeit: 21.03.2026, 22:15 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 29 Jahre alten Mann in der Bahnhofsvorstadt nachdem er seine 20-jährige ehemalige Freundin attackiert hatte. Bei ihm fanden sie mehrere Verkaufseinheiten Kokain.

Etwa um 22:15 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Lokal in der Straße "Auf der Brake" gerufen, weil dort ein Mann eine Frau geschlagen haben sollte. Vor Ort trafen sie auf den 29-Jährigen, die 20-Jährige saß in ihrem Auto etwas entfernt. Er stritt zunächst ab, etwas mit der gemeldeten Tat zu tun gehabt zu haben. Über die Videoleitstelle konnte er aber als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme versuchte er zunächst, eine Tüte in einem Gully verschwinden zu lassen. Die Polizisten stellten diese sicher, darin befanden sich einige Verkaufseinheiten mit Kokain. Im Auto des 29-Jährigen fanden sie dann weiteres Kokain, einen Baseballschläger und Beweismittel. Die 20-Jährige war leicht verletzt, verzichtete aber auf einen Rettungswagen.

Der Mann wurde mit auf die Wache genommen und entsprechende Anzeigen wegen Körperverletzung und des Verdachts des Betäubungsmittehandels gefertigt. Außerdem erhielt er einen Platzverweis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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