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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0207 --Hoher Sachschaden durch brennende Müllcontainer--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Herdentorswallstraße/ Am Wall Zeit: 25.03.2026, 01:45 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten mehrere große Müllcontainer in der Innenstadt. Dadurch wurden Teile von Hausfassaden stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:45 Uhr meldeten Anrufer den Brand in der Herdentorswallstraße. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte versuchten zunächst bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit eigenen Mitteln das Feuer zu löschen. Teilweise schlugen die Flammen mehrere Meter in die Höhe und beschädigten Teile der Hausfassaden, einige Fenster zerbarsten durch die Hitze. Mehrere Personen wurden vorsorglich aus den Gebäuden gebracht, verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden an zwei Häusern. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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