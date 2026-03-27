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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0213 --Glätteunfälle auf der Stephanibrücke--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Oldenburger Straße/Stephanibrücke
Zeit: 	27.03.2026, 05:00 Uhr

Am frühen Freitagmorgen kam es aufgrund von Straßenglätte gleich zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Stephanibrücke. Die Brücke musste für etwa drei Stunden teilweise voll gesperrt werden.

Gegen 5 Uhr fuhren aufgrund der glatten Fahrbahn im Abstand von wenigen Minuten gleich mehrere Fahrzeuge ineinander. Dabei kam es zu drei Verkehrsunfällen mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen, darunter sieben Autos und ein Lkw. Ein 35 Jahre alter Beifahrer kam vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Brücke in beide Richtungen teilweise voll gesperrt, was zu erheblichen Rückstaus führte. Nach Beendigung der Aufräumarbeiten wurde die Strecke aus Sicherheitsgründen zunächst gestreut, bevor sie gegen kurz nach 8 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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