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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0216 --Schüsse in der Neustadt - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, Gartenstadt-Süd, Gastfeldstraße/Meyerstraße
Zeit: 	28.03.2026, 20:00 Uhr

Am Samstagabend wurde ein 25 Jahre alter Mann in der Bremer Neustadt durch Schüsse schwer verletzt (siehe PM Nr. 0215). Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei Schüsse in der Gastfeldstraße Ecke Meyerstraße. Schnell eintreffende Einsatzkräfte der Polizei Bremen trafen vor Ort auf einen 25 Jahre alten verletzten Mann. Er wies mehrere Schusswunden in den Beinen auf. Die Polizisten leisteten umgehend Erste-Hilfe unter anderem durch Anlegen sog. Tourniquets. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab, sicherten Spuren und befragten Zeugen. Eine umfangreiche Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen ermitteln nun wegen eines versuchtes Tötungsdeliktes. Zudem wird geprüft, ob Zusammenhänge zu der Tat vom 17.03.2026 (PM Nr. 0189) bestehen.

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Hinweise auch anonym über das Hinweisportal abgegeben werden können unter: https://hb.hinweisportal.de/ oder jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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