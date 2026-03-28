PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0215 --Schüsse in der Neustadt - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Neustadt, Gartenstadt-Süd, Gastfeldstraße/Meyerstraße Zeit: 28.03.2026, 20:00 Uhr

In der Bremer Neustadt läuft aktuell ein größerer Polizeieinsatz, nachdem Zeugen Schüsse meldeten. Die Polizei Bremen ist mit zahlreichen Kräften vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei Schüsse in der Gastfeldstraße Ecke Meyerstraße. Schnell eintreffende Einsatzkräfte der Polizei Bremen trafen vor Ort auf einen mutmaßlich durch Schüsse verletzten Mann. Sie leisteten Erste-Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann wurde anschließend umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem oder den mutmaßlichen Tätern läuft aktuell auf Hochtouren. Die Polizei Bremen ist weiterhin mit starken Kräften vor Ort, befragt Zeugen und sichert Spuren.

Zeugen, die gegen 20 Uhr im Bereich Gastfeldstraße Ecke Meyerstraße etwas gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Weitere Auskünfte erteilt die Pressestelle ab Sonntagmorgen über die bekannte Telefonnummer.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 08:39

    POL-HB: Nr.: 0214 --Zeugen nach Raub auf Kiosk gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Hemmstraße Zeit: 27.03.2026, 20:20 Uhr Am Freitagabend überfiel ein Unbekannter unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Kiosk in Findorff. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Der Mann betrat gegen 20:20 Uhr das Geschäft in der Hemmstraße Ecke Eickedorfer Straße und forderte von dem Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohte er ihn mit einer ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 15:02

    POL-HB: Nr.: 0213 --Glätteunfälle auf der Stephanibrücke--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Oldenburger Straße/Stephanibrücke Zeit: 27.03.2026, 05:00 Uhr Am frühen Freitagmorgen kam es aufgrund von Straßenglätte gleich zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Stephanibrücke. Die Brücke musste für etwa drei Stunden teilweise voll gesperrt werden. Gegen 5 Uhr fuhren aufgrund der glatten Fahrbahn im ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 13:27

    POL-HB: Nr.: 0211 --Polizeikontrollen in Mitte und der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte / Bremen-Neustadt Zeit: 26.03.26, 14 Uhr bis 27.03.26, 03 Uhr Von Donnerstagnachmittag bis Freitag, 3 Uhr führte ein Großaufgebot mehrerer Behörden Kontrollen in der Bahnhofsvorstadt, im Steintor und in der Neustadt durch. Neben der Polizei Bremen beteiligten sich an den Kontrollen der Ordnungsdienst, das Finanzamt, der Zoll, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren