Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0215 --Schüsse in der Neustadt - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, Gartenstadt-Süd, Gastfeldstraße/Meyerstraße Zeit: 28.03.2026, 20:00 Uhr

In der Bremer Neustadt läuft aktuell ein größerer Polizeieinsatz, nachdem Zeugen Schüsse meldeten. Die Polizei Bremen ist mit zahlreichen Kräften vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei Schüsse in der Gastfeldstraße Ecke Meyerstraße. Schnell eintreffende Einsatzkräfte der Polizei Bremen trafen vor Ort auf einen mutmaßlich durch Schüsse verletzten Mann. Sie leisteten Erste-Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann wurde anschließend umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem oder den mutmaßlichen Tätern läuft aktuell auf Hochtouren. Die Polizei Bremen ist weiterhin mit starken Kräften vor Ort, befragt Zeugen und sichert Spuren.

Zeugen, die gegen 20 Uhr im Bereich Gastfeldstraße Ecke Meyerstraße etwas gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Weitere Auskünfte erteilt die Pressestelle ab Sonntagmorgen über die bekannte Telefonnummer.

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