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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf B378

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B378 bei Neuenburg sind am Donnerstag, 23.04.2026, gegen 9 Uhr zwei Personen verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine Pkw-Fahrerin die B378 in Richtung Müllheim. Als sie nach links in Richtung Kreisverkehr L134 abbiegen wollte, übersah sie einen Pkw, der die B378 aus Müllheim kommend befuhr. Es kam zur Kollision, wobei beide Unfallbeteiligte verletzt wurden. Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin als auch der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs mussten zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt. Die B378 konnte gegen 10.20 Uhr wieder freigegeben werden. Es entstand hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 0761 882 1018
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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