POL-FR: Freiburg-Oberau: Auto in Parkhaus aufgebrochen - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Mittwochnachmittag, 22.04.2026, wurde gegen 16:15 Uhr ein aufgebrochenes Fahrzeug in einem Parkhaus in der Leo-Wohleb-Straße im Freiburger Stadtteil Oberau gemeldet.
Nach derzeitigen Erkenntnissen hat eine unbekannte Täterschaft wohl wenige Minuten davor die hinteren Scheiben eines auf der Parkebene 7 abgestellten Pkw eingeschlagen und anschließend mehrere Koffer aus dem Wagen entwendet.
Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte wenig später die Koffer samt Inhalt im Nahbereich auffinden.
Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkhauses gemacht haben.
ak
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