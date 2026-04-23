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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Oberau: Auto in Parkhaus aufgebrochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 22.04.2026, wurde gegen 16:15 Uhr ein aufgebrochenes Fahrzeug in einem Parkhaus in der Leo-Wohleb-Straße im Freiburger Stadtteil Oberau gemeldet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat eine unbekannte Täterschaft wohl wenige Minuten davor die hinteren Scheiben eines auf der Parkebene 7 abgestellten Pkw eingeschlagen und anschließend mehrere Koffer aus dem Wagen entwendet.

Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte wenig später die Koffer samt Inhalt im Nahbereich auffinden.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkhauses gemacht haben.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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