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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Grableuchte und Vase von Grab entwendet - Zeugen gesucht

Messingen (ots)

In Messingen kam es in der Zeit von Montag, 06. April 2026, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 09. April 2026, 10:00 Uhr, zu einem Diebstahl auf dem Friedhof an der Frerener Straße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von der Urnengrabstätte eines Verstorbenen eine Grableuchte sowie eine im Boden eingelassene Grabvase. Beide Gegenstände waren aus Edelstahl gefertigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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