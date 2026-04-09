Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Messingen - Grableuchte und Vase von Grab entwendet - Zeugen gesucht
Messingen (ots)
In Messingen kam es in der Zeit von Montag, 06. April 2026, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 09. April 2026, 10:00 Uhr, zu einem Diebstahl auf dem Friedhof an der Frerener Straße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von der Urnengrabstätte eines Verstorbenen eine Grableuchte sowie eine im Boden eingelassene Grabvase. Beide Gegenstände waren aus Edelstahl gefertigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.
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