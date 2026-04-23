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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schliengen: Unfall bei Wanderbaustelle - Polizei sucht großen grünen Traktor

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.04.2026, gegen 10.35 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 6347, im Bereich der dortigen Wanderbaustelle, zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Lkw mit Sattelauflieger.

Der Fahrer des Lkw befuhr die Kreisstraße von Bad Bellingen kommend in Richtung Schliengen und musste vor der Wanderbaustelle wegen Rotlichtes der Lichtzeichenanlage anhalten. Ein entgegenkommender Traktor mit einem landwirtschaftlichen Anhänger habe mit seinem Anhänger zunächst eine Pylone beschädigt und beim Einscheren nach der Baustelle den Außenspiegel des haltenden Lkws touchiert. Der Traktor fuhr weiter in Richtung Bad Bellingen. Der Sachschaden an dem Spiegel des Lkw wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Bad Bellingen, Telefon 07635 744370, sucht nun den Fahrer des Traktors. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeiposten in Verbindung setzen. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Traktor geben können. Der Traktor soll groß und grün sein. Der landwirtschaftliche Anhänger wird als Pfluganhänger in blauer Farbe beschrieben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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