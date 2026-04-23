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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Einbruch in Metzgerei und in Haushaltswarengeschäft

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 22.04.2026, 13.30 Uhr bis Donnerstag, 23.04.2026, 06.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Schiebetür auf, um in die Geschäftsräume einer Metzgereifiliale in der Bahnhofstraße zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus der Metzgerei entwendet.

Im gleichen Tatzeitraum versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür eines Haushaltswarengeschäft in der Hauptstraße aufzuhebeln. Die unbekannte Täterschaft konnte die Tür nicht öffnen, sodass sich diese keinen Zutritt in die Räumlichkeiten des Geschäftes verschaffen konnte.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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