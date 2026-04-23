Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Nötigung im Straßenverkehr durch roten Sattelschlepper - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr soll es am Freitag, 17.04.2026 in dem Zeitraum zwischen 09.20 Uhr bis 09.30 Uhr auf der B317 gekommen sein. Hier soll ein roter Lkw-Sattelschlepper einen grauen Pkw der Marke Ford durch sehr dichtes Auffahren genötigt haben. Weiter soll dieser Lkw den Ford an der Abfahrt B317/ B518 gefährlich überholt und beim Einscheren stark geschnitten haben, sodass der Ford eine Vollbremsung einleiten musste. Anschließend soll der Lkw in Richtung Zell im Wiesental weiter gefahren sein. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welchen der rote Sattelschlepper aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

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