PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Nötigung im Straßenverkehr durch roten Sattelschlepper - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr soll es am Freitag, 17.04.2026 in dem Zeitraum zwischen 09.20 Uhr bis 09.30 Uhr auf der B317 gekommen sein. Hier soll ein roter Lkw-Sattelschlepper einen grauen Pkw der Marke Ford durch sehr dichtes Auffahren genötigt haben. Weiter soll dieser Lkw den Ford an der Abfahrt B317/ B518 gefährlich überholt und beim Einscheren stark geschnitten haben, sodass der Ford eine Vollbremsung einleiten musste. Anschließend soll der Lkw in Richtung Zell im Wiesental weiter gefahren sein. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welchen der rote Sattelschlepper aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 15:02

    POL-FR: Lörrach: Seniorin wird beim Einkaufen Geldbörse aus Handtasche entwendet

    Freiburg (ots) - Lörrach: Seniorin wird beim Einkaufen Geldbörse aus Handtasche entwendet Beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsplatz wurde am Dienstag, 21.04.2026, gegen 15.30 Uhr, einer 87-jährigen Frau ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Handtasche lag in einem Korb, welcher während des Bezahlvorganges an der Kasse auf dem ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 14:57

    POL-FR: Kandern: Einbruch in Metzgerei und in Haushaltswarengeschäft

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 22.04.2026, 13.30 Uhr bis Donnerstag, 23.04.2026, 06.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Schiebetür auf, um in die Geschäftsräume einer Metzgereifiliale in der Bahnhofstraße zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus der Metzgerei entwendet. Im gleichen Tatzeitraum versuchte eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren