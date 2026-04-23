Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Pkw in der Gartenstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte zerkratzten zwischen Donnerstag, 16.04.2026, 19.30 Uhr und Freitag, 17.04.2026, 07.30 Uhr einen in der Gartenstraße, Höhe Hausnummer 20, den Lack eines geparkten grauen Pkw der Marke Mitsubishi. Der Sachschaden von rund 2.000 Euro wurde auf der Beifahrerseite verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Gartenstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

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