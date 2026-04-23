Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schönau im Schwarzwald: Forstmaschine mutwillig beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 18.04.2026, 18.00 Uhr bis Montag, 20.04.2026, 07.00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft eine Forstmaschine. An der Forstmaschine, welche unweit der Örtlichkeit "Tiergrüble" im Wald an der Fuchswaldstraße steht, wurden Schläuche gelockert und mutmaßlich eine Flüssigkeit in den Hydraulikkreislauf eingebracht, sodass die Maschine nicht mehr betriebsbereit ist. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche im Bereich des Fuchswaldes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen.

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