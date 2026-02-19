PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Abschlussmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

POL-PDTR: Abschlussmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden
  • Bild-Infos
  • Download

Kenn (ots)

Die Verkehrsunfallaufnahme des zuvor genannten Verkehrsunfalls konnte gegen 08:50 Uhr abgeschlossen und die entsprechende Örtlichkeit (A602 / L145) sodann durch die eingesetzten Beamten vor Ort wieder frei gegeben werden.

Im Rahmen der Aufnahme stellte sich zudem heraus, dass ein weiteres, drittes Fahrzeug, welches die A602 verlassen habe wolle, durch die Kollision der beiden Fahrzeuge ebenfalls geschädigt wurde.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Feuerwehr Schweich mit drei Einsatzfahrzeugen, der Rettungsdienst Schweich mit zwei Fahrzeugen, die Polizeiautobahnstation mit einem Fahrzeug und die Polizeiinspektion Schweich mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Weshalb es zur Kollision der Fahrzeuge gekommen ist, bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Tel 06502 91570
Fax 06502 915749
pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 08:06

    POL-PDTR: Pressesofortmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Kenn (ots) - Am Morgen des 19.02.2026 kam es gegen 07:00 Uhr im Kreuzungsbereich der A602 / L145, Höhe Kenn, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam es zur Frontalkollision zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Die jeweiligen Fahrzeuge waren mit je einer Person besetzt und wurden leicht verletzt zwecks weiterer medizinischen Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die AS Kenn und die ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 21:45

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL in der Otto-Decker-Straße Idar-Oberstein

    Idar-Oberstein (ots) - Am Mittwoch, dem 18.02.2026, gegen 13:25 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der LIDL-Filiale in der Otto-Decker-Straße, 55743 Idar-Oberstein, geparkter PKW beschädigt. Vermutlich touchierte der unfallflüchtige Autofahrer mit seinem roten Pkw beim Vorbeifahren die linke vordere Fahrzeugseite des geparkten Toyota Auris und verließ anschließend ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 21:42

    POL-PDTR: Unbekannter zerkratzt Fahrzeug - Zeugenaufruf

    Idar-Oberstein (ots) - Am Mittwochmittag, dem 18. Februar 2026, kam es auf dem Aldi Parkplatz in Idar-Oberstein, Ortsteil Georg-Weierbach, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der oder die unbekannte(n) Täter zerkratze(n) den Lack eines blauen Renault Zoe im Bereich der Beifahrerseite. Hierbei wurde ein Schadenswert im niedrigen vierstelligen Bereich verursacht. Hinweise können telefonisch oder per E-Mail an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren