POL-PDTR: Abschlussmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Die Verkehrsunfallaufnahme des zuvor genannten Verkehrsunfalls konnte gegen 08:50 Uhr abgeschlossen und die entsprechende Örtlichkeit (A602 / L145) sodann durch die eingesetzten Beamten vor Ort wieder frei gegeben werden.

Im Rahmen der Aufnahme stellte sich zudem heraus, dass ein weiteres, drittes Fahrzeug, welches die A602 verlassen habe wolle, durch die Kollision der beiden Fahrzeuge ebenfalls geschädigt wurde.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Feuerwehr Schweich mit drei Einsatzfahrzeugen, der Rettungsdienst Schweich mit zwei Fahrzeugen, die Polizeiautobahnstation mit einem Fahrzeug und die Polizeiinspektion Schweich mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Weshalb es zur Kollision der Fahrzeuge gekommen ist, bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

