Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannter zerkratzt Fahrzeug - Zeugenaufruf

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwochmittag, dem 18. Februar 2026, kam es auf dem Aldi Parkplatz in Idar-Oberstein, Ortsteil Georg-Weierbach, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der oder die unbekannte(n) Täter zerkratze(n) den Lack eines blauen Renault Zoe im Bereich der Beifahrerseite. Hierbei wurde ein Schadenswert im niedrigen vierstelligen Bereich verursacht. Hinweise können telefonisch oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

  • 17.02.2026 – 23:18

    POL-PDTR: Polizei bittet um Hinweise nach E-Scooter Diebstahl in Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Aus einem Mehrfamilienhaus im Haidweg in Birkenfeld wurde nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich in der Zeit 16.02.2026 20:00 Uhr und 17.02.2026 18:30 Uhr ein grau/schwarzer E-Scooter der Marke "Odys" gestohlen. Die Polizeiinspektion Birkenfeld ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht ...

  • 17.02.2026 – 20:04

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Mannebach

    Mannebach (ots) - Am Montagabend, dem 16.02.2026 , kam es im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 20:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 112 in der Ortslage Mannebach. Dabei befuhr der Geschädigte mit seinem rotfarbenen Pkw die K 112 aus Mannebach kommend in Fahrtrichtung Tawern, als ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegenkam und mit dem linken Außenspiegel seines Pkws kollidierte. Anschließend entfernte sich das ...

