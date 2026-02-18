PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL in der Otto-Decker-Straße Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, dem 18.02.2026, gegen 13:25 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der LIDL-Filiale in der Otto-Decker-Straße, 55743 Idar-Oberstein, geparkter PKW beschädigt. Vermutlich touchierte der unfallflüchtige Autofahrer mit seinem roten Pkw beim Vorbeifahren die linke vordere Fahrzeugseite des geparkten Toyota Auris und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren