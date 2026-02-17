PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei bittet um Hinweise nach E-Scooter Diebstahl in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Aus einem Mehrfamilienhaus im Haidweg in Birkenfeld wurde nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich in der Zeit 16.02.2026 20:00 Uhr und 17.02.2026 18:30 Uhr ein grau/schwarzer E-Scooter der Marke "Odys" gestohlen. Die Polizeiinspektion Birkenfeld ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 20:04

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Mannebach

    Mannebach (ots) - Am Montagabend, dem 16.02.2026 , kam es im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 20:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 112 in der Ortslage Mannebach. Dabei befuhr der Geschädigte mit seinem rotfarbenen Pkw die K 112 aus Mannebach kommend in Fahrtrichtung Tawern, als ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegenkam und mit dem linken Außenspiegel seines Pkws kollidierte. Anschließend entfernte sich das ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:21

    POL-PDTR: Verkehrsunfall bei Wincheringen mit Einsatz der lux. Air Rescue

    Wincheringen (ots) - Am 17.02.2026 gegen 12:20 Uhr kam es auf der L 134 zwischen Bilzingen und Wincheringen zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verringerte ein nach Wincheringen fahrender Linienbus (ohne Fahrgäste) verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit, ein darauffolgender PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig Bremsen und kollidierte mit dem ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:07

    POL-PDTR: Diebstahl aus Pkw - Idar-Oberstein, ST Idar

    Idar-Oberstein (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 10.02.26, 09:30 Uhr bis Donnerstag, 12.02.2026, 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz im rückwärtigen Bereich einer Gaststätte in Idar-Oberstein (Hauptstraße 79, 55743 Idar-Oberstein) durch bislang unbekannte Täter zu einem Pkw- Aufbruch. Hierbei wurde eine Seitenscheibe des PKWs mit brachialer Gewalt eingeschlagen, um sich Zugriff ins Fahrzeuginnere verschaffen zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren