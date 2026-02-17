POL-PDTR: Polizei bittet um Hinweise nach E-Scooter Diebstahl in Birkenfeld

Mannebach (ots) - Am Montagabend, dem 16.02.2026 , kam es im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 20:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 112 in der Ortslage Mannebach. Dabei befuhr der Geschädigte mit seinem rotfarbenen Pkw die K 112 aus Mannebach kommend in Fahrtrichtung Tawern, als ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegenkam und mit dem linken Außenspiegel seines Pkws kollidierte. Anschließend entfernte sich das ...

