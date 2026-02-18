Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Resümee der Fastnachtstage im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Raum Idar-Oberstein (ots)

Die Fastnachtstage im Dienstgebiet der Polizei Idar-Oberstein verliefen aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich und störungsarm. Die Veranstaltungen waren durchweg gut besucht und von ausgelassener, fröhlicher Stimmung geprägt.

Bereits am sogenannten "Dicken Donnerstag" fand eine Veranstaltung auf dem Schleiferplatz im Stadtteil Idar statt. Diese wurde durch Polizeikräfte begleitet. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung völlig unauffällig. Ein polizeiliches Einschreiten war nicht erforderlich.

Am Freitagabend fand der Nachtumzug in Rhaunen statt. Auch hier zieht die Polizei eine positive Bilanz. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht unbedenklich. Lediglich ein 17-jähriger Jugendlicher fiel durch starken Alkoholkonsum auf. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von rund 2 Promille festgestellt. Er musste vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Fastnachtssonntag stand im Zeichen mehrerer Umzüge. Der Umzug im "Daal" verlief bis auf zwei Vorfälle ebenfalls störungsfrei. Ein stark alkoholisierter Mann (über 2 Promille) steht im Verdacht, einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes körperlich angegriffen zu haben. Zudem fiel eine alkoholisierte 17-jährige Jugendliche auf, die medizinisch betreut werden musste. Darüber hinaus verlief die Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse. Auch der Umzug in Fischbach verlief überwiegend ruhig. Ein stark alkoholisierter Randalierer musste aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus verbracht werden. Weitere nennenswerte Zwischenfälle waren nicht zu verzeichnen.

Am Rosenmontag fand der traditionelle Umzug durch Idar-Oberstein statt. Nach Angaben des Veranstalters nahmen rund 800 Personen in insgesamt 37 Wagen- und Fußgruppen teil. Der Umzug wurde durch die Polizei begleitet. Aufgrund eines Falschparkers verzögerte sich der Start des Zuges um etwa 30 Minuten. Im weiteren Verlauf kam es jedoch zu keinerlei Störungen. An der anschließenden After-Zug-Party nahmen etwa 700- 1000 Personen teil. Hier kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern sowie zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer Frau. Entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Insgesamt bewertet die Polizei Idar-Oberstein die Fastnachtstage als weitgehend friedlich. Die meisten Besucherinnen und Besucher feierten ausgelassen und verantwortungsbewusst. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten sowie den eingesetzten Hilfsorganisationen für die gute Zusammenarbeit.

