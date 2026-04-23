Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Eschbach: Radfahrer wird von Auto erfasst - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22. April 2026, kam es gegen 17 Uhr auf der B500 an der Abzweigung nach Eschbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zur Kollision zwischen einer 24-jährigen Opel Fahrerin, die von der B500 nach Eschbach abbiegen wollte und einem talwärts fahrenden 38- jähriger Radfahrer. Der Radfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Am Opel entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro, am Fahrrad von mindesten 500 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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