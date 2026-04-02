Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht auf der Autobahn

Am Donnerstag um 10 Uhr streiften sich zwei PKW, die auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden unterwegs waren. Ein 67-jähriger Lenker eines Renault Trafic befuhr hierbei die mittlere Fahrspur. Auf Höhe der Anschlussstelle Oberkochen kam es zum Kontakt mit einem PKW, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Der PKW-Lenker auf der rechten Fahrspur setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Ford, der in der Straße im Wannenfeld geparkt war, wurde zwischen Freitag, 27.03.26 und Dienstag, 31.03.26 von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Überholen

Mit seinem Mazda überholte am Donnerstag um 8:30 Uhr ein 67-Jähriger eine landwirtschaftliche Zugmaschine, welche die K3223 von Neunheim in Richtung Ellwangen befuhr. Aufgrund nicht ausreichendem Seitabstand streifte der Mazda-Lenker den Frontlader mit Schaufel. Hierdurch entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bartholomä: Radfahrer übersehen

Ein 36-jähriger Lenker eines Opel Vivaro befuhr am Donnerstag um 6 Uhr die L1165 zwischen Bartholomä und Lauterburg. Auf der Strecke übersah er einen vorausfahrenden 15-jährigen Radfahrer, der eventuell ohne Beleuchtung unterwegs war. Der Opel fuhr auf das Hinterrad auf, so dass de 15-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

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