Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Einbrüche - Zeugen gesucht

Oberrot - Am Donnerstag, zwischen 1:30 Uhr und 1:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf dem Gelände eines Landhauses in der Straße "Marhördt". Ein bislang unbekannter männlicher Täter beschädigte zwei Fenster und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Derzeit ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Frankenberg - In Frankenberg wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Höhenstraße eine Tür zu einem Gebäude eingeworfen, durch die ein unbekannter Täter das Gebäude betrat. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchsucht, wobei ein Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld entwendet wurde. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Obersontheim - Am Donnerstag, zwischen 1:20 Uhr und 4:10 Uhr, wurde in der Hauptstraße versucht, ein Fenster eines Gebäudes aufzuhebeln und anschließend einzuschlagen. Dabei splitterte die Scheibe, wodurch ein Sachschaden von etwa 2000 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 07973 5137 zu melden.

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