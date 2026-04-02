Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Einbruch in Firma

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Unfallflucht

Zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 6:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Schulstraße einen Zaun sowie ein Verkehrsschild und flüchtete anschließend. Hinweise zum geflüchteten Fahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Einbruch in Firma

Zwischen Mittwoch, 19:10 Uhr und Donnerstag, 7:10 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in die Räumlichkeiten einer Firma in der Schillerstraße ein und entwendeten u.a. Bargeld und eine Spiegelreflexkamera mit mehreren Objektiven im Wert von ca. 1500 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

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