Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Spiegel abgeschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.04.2026, zwischen 23:30 Uhr und Mitternacht soll eine bislang unbekannte männliche Person im Wald im Scheuerhofweg auf Gegenstände eingeschlagen haben. Es wurden außerdem Mülltonnen umgeworfen und der rechte Außenspiegel eines Mitsubishi abgeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine männliche Person mit einer auffallenden Jacke, die mit gelben Reflektoren versehen gewesen sein soll, zur Tatzeit im Bereich der Kläranlage unterwegs gewesen sein. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Scheuerhofweg oder der näheren Umgebung beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher mit der auffallend reflektierenden Jacke geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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