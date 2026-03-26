Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Trendelburg: Derzeit keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Trendelburg (Landkreis Kassel):

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Trendelburg sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag drei Bewohner verletzt worden. Der entstandene Sachschaden an dem Wohnhaus in der Straße "Am Kalkofen", welches zunächst nicht mehr bewohnbar ist, beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 75.000 Euro. Eine 18 Jahre alte Bewohnerin hatte gegen 4:20 Uhr Rauch im Hausflur wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Sie und ein 63-jähriger Mann konnten das Haus anschließend verlassen, eine 47 Jahre alte Frau gelangte erst mithilfe der Feuerwehr ins Freie. Alle drei Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation und die 47-Jährige außerdem wegen Verbrennungen an den Händen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die zuständigen Brandursachenermittler der Kasseler Kripo haben den Brandort am heutigen Tage aufgesucht. Die genaue Ursache für das Feuer ist aktuell noch unklar, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bislang jedoch nicht. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.

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