Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen von möglichem Fahrerwechsel nach Unfall unter Alkoholeinfluss in Bettenhausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zeugen eines möglichen Fahrerwechsels nach einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bettenhausen suchen derzeit die Ermittler der Kasseler Polizei. Ein 36-jähriger Mann steht im Verdacht, den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht zu haben. Ein gleichaltriger Verwandter könnte ihn dabei in Schutz genommen haben, indem er gegenüber den Beamten angab, das Fahrzeug selbst gelenkt zu haben.

Eine Streife des Polizeireviers Ost war gegen 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in den Herwigsmühlenweg gerufen worden. Wie die eingesetzten Beamten berichten, wurden sie am Unfallort von einem 36 Jahre alten Mann erwartet, der sich ihnen als Fahrer eines stark beschädigten Opel zu erkennen gab. Dieser war demnach vom Lohmühlenweg kommend im Herwigsmühlenweg unterwegs, als er nach einer Linkskurve, kurz vor der Leipziger Straße, mit einem in einer Parkbucht abgestellten Transporter kollidierte. Da dabei unter anderem die Frontscheibe gesplittert war und scharfkantige Teile abstanden, wurde die Weiterfahrt mit dem Opel durch die Polizisten untersagt. Trotzdem sah dieselbe Streife den stark beschädigten Opel nur wenige Minuten nach der Unfallaufnahme auf der Leipziger Straße in Richtung Stadtmitte fahren. Doch dieses Mal saß nicht der angebliche Unfallverursacher am Steuer oder im Fahrzeug, sondern der alkoholisierte Eigentümer des Pkw. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille, weshalb der Mann die Beamten auf die Wache begleiten musste. Dort wurden ihm eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt.

Außerdem besteht der Verdacht, dass der alkoholisierte 36-Jährige auch zuvor den Unfall im Herwigsmühlenweg verursacht hat und nicht sein gleichaltriger Verwandter. Die Ermittler der Kasseler Polizei bitten daher Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den tatsächlichen Fahrer des silbernen Opel Zafira geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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