Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Gebäudebrand in Reinhardshagen- Veckerhagen

Kassel (ots)

Am 26.03.2026, gegen 22:50 Uhr, meldeten mehrere Anrufer einen Brand eines Gebäudes in der Ortsmitte von Reinhardshagen- Veckerhagen. Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar mitteilten, entfachte sich das Feuer auf einer am Haus angrenzenden Terasse. Das Feuer breitete sich dann auf einen Schuppen sowie auf den Dachstuhl des Hauses aus. Die Feuerwehr konnte eine weitere Brandentstehung verhindern, sodass nur ein Teil des Dachstuhls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Drei Bewohner des Hauses wurde mit dem Verdacht der Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 75 000 Euro geschätzt. Zur genauen Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 der RKI Kassel geführt. Neben den Beamten der Polizeistation Hofgeismar waren Kräfte der Feuerwehren Reinhardshagen, Immenhausen und Hofgeismar eingesetzt. Die Löscharbeiten waren gegen 23:45 Uhr beendet.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

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