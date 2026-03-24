Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickbetrüger erbeutet Bargeld und Schmuck in Kassel-Harleshausen: Polizei bittet um Hinweise auf falschen Wasserwerker

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem ein Trickbetrüger am gestrigen Montag Bargeld und Schmuck von einer Rentnerin in Kassel-Harleshausen erbeutet hat. Der Mann hatte vorgegeben, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen und sich so Zutritt zu der Wohnung der hochbetagten Frau verschafft, worin er dann in einem unbeobachteten Moment die Wertgegenstände in seinen Besitz brachte.

Wie die Rentnerin einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Süd-West gegenüber angab, habe es gegen 13 Uhr an der Haustür ihrer Wohnung in einem Wohngebiet südlich des Harleshäuser Friedhofes geklingelt. Ein Mann in typischer Arbeitskleidung habe glaubwürdig behauptet, dass er die Wasserleitungen überprüfen müsse, um einen möglichen Schaden zu verhindern. Damit setzte der Unbekannte sein Opfer derart unter Druck, dass die Seniorin den vermeintlichen Handwerker schließlich ins Haus ließ und zunächst in den Keller begleitete. Nachdem der Mann dort einen Wasserhahn aufgedreht hatte, gab er vor, noch schnell Werkzeug aus seinem Auto holen zu müssen. Als er jedoch nach einigen Minuten noch nicht wieder zurückgekehrt war, wurde die Hausbewohnerin skeptisch und ging wieder nach oben. Dort musste sie dann feststellen, dass nicht nur von dem vermeintlichen Wasserwerker jede Spur fehlte, sondern auch von Bargeld und Schmuck aus dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss. Offenbar hatte der Täter die Wohnräume durchsucht und die Wertgegenstände entwendet, während die Seniorin im Keller wartete, und war dann in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Täter wurde als 20 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, mit dunklem, lockigem Haar sowie dunklerem Hautteint beschrieben. Er trug grüne Arbeitskleidung und sprach mit starkem, unbekanntem Akzent. Hinweise auf den Trickbetrüger nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegen.

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