Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrzeugbrand in Südstadt: Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

In der Nacht zu Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Fahrzeugbrandes in die Kasseler Südstadt gerufen. Ein Anwohner in der Heckerstraße hatte gegen kurz nach 1 Uhr ein verdächtiges Geräusch gehört und daraufhin festgestellt, dass ein nahe der Frankfurter Straße geparkter VW Passat in Flammen stand. Das im Frontbereich des Kombis ausgebrochene Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, der Pkw wurde jedoch trotzdem stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Die Beamten der Kasseler Kripo gehen nach den bisherigen Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Aus diesem Grund suchen die für Branddelikte zuständigen Ermittler nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand des VW gemacht haben oder anderweitig Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden bei der Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

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