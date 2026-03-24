Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Hyundai Tuscon von Autohandel gestohlen: Zeugen in Fuldatal-Ihringshausen gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Gleich zwei Pkw im Wert von insgesamt mehr als 40.000 Euro haben bislang unbekannte Täter vom Gelände eines Autohandels in Fuldatal-Ihringshausen entwendet. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die Autodiebe, die nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Samstag, 19:30 Uhr und Montag, 08:00 Uhr, in der Ihringshäuser Straße, gegenüber dem Grenzweg, zuschlugen. Die professionell agierenden Täter machten sich offenbar die Keyless-Go-Technologie zunutze, um die beiden SUVs, einen weißen und einen grauen Hyundai Tucson aus dem Baujahr 2021, zu öffnen und zu starten. Anschließend flüchteten sie mit den Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Die umgehend nach Bekanntwerden des Diebstahls eingeleitete, europaweite Fahndung nach den gestohlenen Hyundais verlief bislang ohne Erfolg.

Die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo bitten Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen im Bereich des Autohandels gemacht haben oder Hinweise auf die Diebe und die entwendeten Fahrzeuge geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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