Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Busfahrer rassistisch beleidigt und bedroht: Betrunkener nach Flaschenwurf auf Polizisten und DEIG-Einsatz festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Für einen größeren Polizeieinsatz hat am gestrigen Montagabend in der Kirchgasse in Kassel ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender 37-jähriger Mann gesorgt. Die Polizei war gegen 18:15 Uhr wegen des Randalierers an der Haltestelle "Marienkirche" alarmiert worden, der von außen gegen die Scheiben eines haltenden Busses geschlagen und den Fahrer rassistisch beleidigt sowie bedroht haben soll. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen der Kasseler Polizei verhielt sich der 37-Jährige hochaggressiv, drohte den Beamten, sie abzustechen und warf zunächst eine Metallzange und danach eine Wodkaflasche auf die sich annähernden Polizisten. Diese wurden zum Glück nicht getroffen, mussten aber letztlich ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einsetzen, um den renitenten Mann festzunehmen. Wie sich anschließend herausstellte, hatte der polizeibekannte 37-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz hat, vor dem Busfahrer bereits drei Männer am Bettenhäuser Dorfplatzes beleidigt und bedroht, weshalb noch eine weitere Anzeige aufgenommen wurde. Den Festgenommenen, bei dem ein Atemalkoholtest wegen seiner starken Alkoholisierung nicht möglich war, nahmen die Polizisten mit auf die Dienststelle, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Im Anschluss wurde der 37-Jährige zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle des Polizeigewahrsams gebracht. Gegen ihn wird nun wegen mehrfacher Bedrohung, Beleidigung und wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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