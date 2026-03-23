Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Angestellte in Discount-Markt mit Messer bedroht: Polizei sucht Zeugen in Credéstraße

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Noch ungeklärt sind die Hintergründe einer Bedrohung mit einem Messer in einem Discount-Markt in der Credéstraße in Kassel, die sich am Samstagabend ereignete. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter mit zahlreichen Streifen verlief leider ohne Erfolg. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich um einen ca. 25 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben, dessen Gesicht teilweise mit einem Schlauchschal maskiert war und der eine schwarze Kapuzenjacke sowie einen schwarzen Rucksack trug.

Wie die beiden Angestellten des Discount-Marktes der Polizei schilderten, hatte sich die Tat gegen 19:50 Uhr ereignet. Während die beiden Frauen Waren in die Regale einräumten, war der Unbekannte in das Geschäft gekommen, hatte eine von ihnen mit einem Messer bedroht und sie aufgefordert, den Markt zu verlassen. Als das Opfer der Kollegin laut zurief, dass sie die Polizei rufen soll, ließ der Täter von ihr ab und rannte nach draußen. Dort stieg er auf einen schwarzen E-Scooter und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Forderung nach Geld oder Ähnlichem stellte der Unbekannte nicht, sodass bisher ungeklärt ist, was sein Motiv war.

Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

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