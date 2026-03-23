Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisste 15-Jährige von Polizei in Thüringen angetroffen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Die vermisste 15-Jährige, zu der die Kasseler Polizei am vergangenen Mittwoch eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte, konnte heute von einer Streife der Thüringer Polizei angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell