Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 28-Jährigen aus Baunatal
Kassel (ots)
Baunatal (Landkreis Kassel):
Die Suche nach dem seit dem 25. Februar vermissten 28-Jährigen aus Baunatal, mit der sich die Polizei am gestrigen Montag an die Öffentlichkeit wandte, ist beendet. Wie die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo berichten, gingen bereits kurz nach der Veröffentlichung mehrere Hinweise ein, dass sich der Vermisste in Kassel aufhalten soll. Bei den anschließenden Ermittlungen bestätigte sich der Aufenthaltsort des Mannes, dem es soweit gut geht.
Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben. Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.
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