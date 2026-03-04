HZA-UL: Zoll kontrolliert Postsendungen und leitet 18 Verfahren ein

Hauptzollamt Ulm

Bodenseekreis (ots)

Bereits Mitte Februar haben Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit zahlreiche Postsendungen aus dem Ausland überprüft und dabei in 18 Fällen verbotene Substanzen entdeckt, namentlich insgesamt 180 Gramm Cannabisprodukte, 4500 Tabletten und 250 Ampullen Dopingmittel sowie 3000 Tabletten Arzneimittel. In einem Fall war die erlaubte Menge Wirkstoff in einem Dopingpräparat um das 1778-fache überschritten.

Die Zöllner leiteten 18 Strafverfahren gegen die Empfänger ein und informierten Zollfahndung und Staatsanwaltschaft.

Die Kontrollen fanden in einem Postverteilzentrum im Bodenseekreis statt. Verdächtige Pakete aus dem Ausland wurden zunächst per Röntgen-Mobil gescannt und bei Verdacht auf verbotenen Inhalt geöffnet. Die Sendungen waren für Empfänger im Bodenseekreis, Oberschwaben und den Landkreisen Lindau und Konstanz bestimmt. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen.

