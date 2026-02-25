Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Schmuggel/Zoll stoppt Aston Martin V8

Bild-Infos

Download

Lindau (ots)

Vorgestern stoppten Zöllner einer Friedrichshafener Kontrolleinheit auf der Autobahn 96 kurz hinter Lindau einen Aston Martin Vantage V8 mit Schweizer Zulassung. Der 56-jährige Fahrer aus dem Vereinigten Königreich gab an, den Sportwagen im Rahmen eines Umzugs von der Schweiz nach Tschechien über die Zollgrenze in die EU zu bringen.

Die erforderliche Anmeldung hatte er nicht erledigt, weshalb Zoll und Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von rund 23.000 Euro auf das umgerechnet 74.000 Euro teure Fahrzeug fällig wurden. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen den Fahrer ein.

Weil der Brite den Betrag nicht vor Ort zahlen konnte, stellen die Zöllner den Wagen zunächst sicher. Gestern brachte er das Geld vorbei und konnte den Aston mitnehmen.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell