HZA-UL: Kontrollen auf der A96/Nicht bezahlt: Zoll behält geschmuggelten Porsche ein

Lindau (ots)

Weil ein 55-jähriger im Allgäu ansässiger Türke die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von 9000 Euro für einen Porsche Panamera aus der Schweiz nicht bezahlten konnte, stellten die Zöllner das Fahrzeug sicher.

Eine Zoll-Kontrolleinheit aus Friedrichshafen hatte das Gespann am 12.02.2026 auf der Autobahn 96 kurz hinter dem Pfändertunnel gestoppt. Auf eine Importverzollung angesprochen, musste der Fahrer einräumen, keine Zollanmeldung abgegeben zu haben. Die Schweizer Kennzeichen waren sogar noch an dem Porsche montiert.

Daraufhin leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein und erhoben knapp 9000 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Da der Mann die Summe nicht aufbringen konnte, behielten die Zollbeamten den Porsche als Sicherheit ein.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell