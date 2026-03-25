Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen von Straßenraub am Friedhof Großenritte gesucht: Raubopfer rufen um Hilfe; Täter flüchtet ohne Beute

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

In Baunatal-Großenritte hat ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Dienstagnachmittag zwei Frauen mit einem Messer bedroht und versucht, auf diese Weise ihre Handtasche zu erbeuten. Als die Frauen, die gerade mit einem achtjährigen Kind den Friedhof verlassen hatten, daraufhin laut um Hilfe riefen und einen Kinderroller schützend vor sich hielten, ergriff der Unbekannte ohne Beute die Flucht. Die Kriminalpolizei Kassel sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf den vermummten, möglicherweise jugendlichen Täter.

Wie die beiden 48 und 74 Jahre alten Frauen später den Beamten des Kriminaldauerdienstes gegenüber angaben, hatte sich die Tat gegen 16:15 Uhr ereignet. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie den Großenritter Friedhof am südlichen Ausgang auf den Kasselweg verlassen, als ihnen der dunkel gekleidete und maskierte Täter unvermittelt gegenübertrat. Mit einem Messer in der Hand forderte er die Handtasche der Frauen. Diese riefen daraufhin laut um Hilfe und hielten den Tretroller des Kindes vor sich. Ohne Beute rannte der Mann schließlich durch den Kasselweg davon. Nachdem die Opfer im Auto die Polizei informiert hatten, sahen sie den flüchtigen Täter dann in der Schulstraße erneut. In der Folge flüchtete er weiter durch die Heinrichstraße, die Elgershäuser Straße und in die Schauenburger Straße, wo sich seine Spur nach dem Überqueren der Bahngleise verliert. Auch im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifen konnte der Unbekannte leider nicht mehr gefasst werden.

Der maskierte Täter wurde als etwa 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll dunkles Haar gehabt und einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Wer den für Raubdelikte zuständigen Ermittlern der Kriminalpolizei Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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