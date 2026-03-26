Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Margot Marianne H. aus Körle

Kassel (ots)

Die Suche nach der vermissten 73- jährigen Margot Marianne H. aus Körle ist beendet. Die Vermisste konnte am Ortsrand von einem Nachbarort angetroffen werden und wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die bei der Suche nach der Vermissten unterstützt haben. Die Medien werden gebeten, das Foto der Vermissten nach Möglichkeit aus den Berichterstattungen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

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