Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Margot Marianne H. aus Körle
Kassel (ots)
Die Suche nach der vermissten 73- jährigen Margot Marianne H. aus Körle ist beendet. Die Vermisste konnte am Ortsrand von einem Nachbarort angetroffen werden und wurde einem Krankenhaus zugeführt.
Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die bei der Suche nach der Vermissten unterstützt haben. Die Medien werden gebeten, das Foto der Vermissten nach Möglichkeit aus den Berichterstattungen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.
Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell