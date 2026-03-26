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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Margot Marianne H. aus Körle

Kassel (ots)

Die Suche nach der vermissten 73- jährigen Margot Marianne H. aus Körle ist beendet. Die Vermisste konnte am Ortsrand von einem Nachbarort angetroffen werden und wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die bei der Suche nach der Vermissten unterstützt haben. Die Medien werden gebeten, das Foto der Vermissten nach Möglichkeit aus den Berichterstattungen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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