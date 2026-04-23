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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Freiburg: Polizeieinsatz in der Fehrenbachallee - Mutmaßlich gefährliche Stoffe im Keller eines Wohnhauses festgestellt" - Hier: Sprengung erfolgreich

Freiburg (ots)

Die Sprengung der mutmaßlich gefährlichen Substanz durch den Entschärfungsdienst der Bundespolizei war erfolgreich. Verletzt wurde niemand, auch sind bislang keine Hinweise über Sachschäden eingegangen. Sobald vollständig sichergestellt ist, dass für die Bewohner keine Gefahr mehr von den gefundenen Substanzen ausgeht, wird die polizeiliche Sperrung aufgehoben.

Bei der gesprengten Substanz handelte es sich möglicherweise um getrocknete Pikrinsäure. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen dauern an. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die festgestellten Chemikalien bereits seit vielen Jahren dort gelagert worden sein.

Ursprungsmeldung:

Polizei und Rettungskräfte sind aktuell in der Fehrenbachallee in Freiburg im Einsatz. Hintergrund ist der Fund mutmaßlich gefährlicher Substanzen im Keller eines Wohnhauses. Da eine Explosionsgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der unmittelbare Bereich um die Fundstelle geräumt. Ein Teil der Fehrenbachallee wurde für den Verkehr gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll eines der gefundenen Behältnisse heute vor Ort durch spezialisierte Kampfmittelbeseitiger in einem Erdloch kontrolliert gesprengt werden. Aktuell wird der Gefahrenbereich um den Sprengort geräumt. Betroffen sind nach derzeitigem Stand drei Wohnhäuser.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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