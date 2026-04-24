Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Passant von Unbekannten angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte sollen in der Nacht auf Freitag, 24.04.2026, um circa 0 Uhr einen Passanten in der Günterstalstraße (Höhe Hausnummer 1) angegriffen haben.

Der 60-Jährige wurde dabei verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei den Tätern soll es sich um mehrere junge Personen gehandelt haben. Sie entfernten sich demnach nach der Tat fußläufig in Richtung Innenstadt.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 4421 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

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