Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Pickup gerät auf Gegenfahrbahn und flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23. April 2026, kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B518 zwischen Wehr und Brennet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein unbekannter Fahrer eines Pickups aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gerate sein und eine entgegenkommenden Renault beschädigt haben. Ein hinter dem Renault fahrender Audi musste ausweichen und kollidierte mit der Leitplanke. Der Pickup soll weiter in Richtung Brennet gefahren sein und an der Bushaltestelle Hemmet kurz angehalten haben, wo der Fahrer den Schaden begutachtete. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 8078 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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