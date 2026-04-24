Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Schlägerei am Busbahnhof- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23. April 2026, kam es gegen 14:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23- Jährigen und einem 32-Jährigen am Busbahnhof in Waldshut. Möglicherweise soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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