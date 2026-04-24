POL-FR: Kandern: Fahrerin von Motorroller stürzt wegen Wildtier - schwer verletzt
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 23.04.2026, gegen 22.45 Uhr, streifte eine 66-jährige Fahrerin eines Motorrollers ein Reh und stürzte auf die Fahrbahn.
Die 66-Jährige befuhr die Sitzenkircher Straße (Landstraße 132) als sie nach dem Campingplatz ein Reh seitlich streifte. Die 66-Jährige stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Eine Polizeistreife, welche den Unfall beobachtete, kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Erstversorgung. Mit schweren Verletzungen wurde die 66-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete an der Unfallörtlichkeit.
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