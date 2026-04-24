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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönenberg: Radfahrer landet auf Windschutzscheibe - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.04.2026, gegen 18.15 Uhr, landete ein 14-jähriger Radfahrer auf einer Windschutzscheibe eines Pkws. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Belchenstraße in Schönenberg in Richtung Schönau, als unvorhergesehen aus einer nicht einsehbaren Hofeinfahrt der 14-jährige Radfahrer auf die Belchenstraße fuhr. Der Radfahrer kollidierte seitlich mit dem Pkw und flog auf die Windschutzscheibe des Pkws. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Er habe sich nur Schürfwunden zugezogen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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